ЗАРЕЖДАНЕ...
Дискусия за готовността за действия при наводнения в Югозападна България
© ОА-Кюстендил
Инж. Чимев подчерта, че наводненията са сред най-честите природни бедствия у нас, а добрата координация между институциите при кризисни ситуации е от ключово значение. Той акцентира и върху необходимостта от ефективни превантивни действия на регионално ниво.
Областният управител поздрави организаторите от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район“ и нейния директор Стоянка Манолева за усилията, насочени към повишаване на експертната подготовка и усъвършенстване на уменията за навременни реакции при риск от наводнения.
Целта на събитието бе да подобри готовността и координацията между институциите чрез идентифициране на рискови зони, превенция и поддръжка, ранно предупреждение, обмен на добри практики при кризи и стандарти за управление на риска.
В контекста на повишения риск от локални наводнения в Югозападна България през последните дни, участниците обсъдиха актуалната готовност на институциите, предизвикателствата пред тях и възможните решения. Бяха споделени и успешни практики от различни региони.
В семинара взеха участие и водещи експерти: гл. ас. д-р Мирослав Иванов, инж. Венцислав Гълъбов, а модератор на дискусията бе Любица Томова.
Още от категорията
/
Поражения по градския транспорт и инфраструктурата: Равносметка на Столичния инспекторат след снощния протест
02.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.