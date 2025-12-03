Областният управител на Кюстендил инж. Методи Чимев взе участие във форума "Мерки за превенция и защита от наводнения в общините“, организиран от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район“ по Мярка М43 – В36, съобщиха от пресцентъра на. В специализирания семинар се включиха представители на регионални институции, общински и областни администрации.Инж. Чимев подчерта, че наводненията са сред най-честите природни бедствия у нас, а добрата координация между институциите при кризисни ситуации е от ключово значение. Той акцентира и върху необходимостта от ефективни превантивни действия на регионално ниво.Областният управител поздрави организаторите от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район“ и нейния директор Стоянка Манолева за усилията, насочени към повишаване на експертната подготовка и усъвършенстване на уменията за навременни реакции при риск от наводнения.Целта на събитието бе да подобри готовността и координацията между институциите чрез идентифициране на рискови зони, превенция и поддръжка, ранно предупреждение, обмен на добри практики при кризи и стандарти за управление на риска.В контекста на повишения риск от локални наводнения в Югозападна България през последните дни, участниците обсъдиха актуалната готовност на институциите, предизвикателствата пред тях и възможните решения. Бяха споделени и успешни практики от различни региони.В семинара взеха участие и водещи експерти: гл. ас. д-р Мирослав Иванов, инж. Венцислав Гълъбов, а модератор на дискусията бе Любица Томова.