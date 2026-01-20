Пътният инцидент е възникнал в село Боровец, община Кочериново. Автомобилът на К. Андонов е напуснал пътното платно и се е ударил в сграда на гробищния парк.
От Районна прокуратура – Кюстендил съобщиха, че мъжът не е задържан поради медицински причини. Той е дал кръв за анализ.
По случая е образувано досъдебно производство и се очакват резултатите от медицинската експертиза.
По данни на ОД на МВР – Кюстендил на 48-годишният водач на лек автомобил са направени тестове с техническо средство за употреба на алкохол и наркотични вещества.
Резултатите са положителни – 2.31 промила алкохол в издишания въздух и наличие на канабис.
