Полицията работи по случаи на кражба, археологически находки и домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на. 79-годишен мъж от град Рила е подал сигнал в Районното управление на МВР, че му е открадната сумата от 2200 лева. След незабавни издирвателни действия служителите установили извършителя – 16-годишно момиче от града. От нея са иззети 1830 лева, които вече са върнати на собственика. По случая е образувано бързо полицейско производство и е уведомена прокуратурата.При проведени процесуални действия в имот в село Цървеняно, собственост на 73-годишен мъж, са открити и иззети девет неидентифицирани и нерегистрирани археологически обекта (монети). По случая е образувано досъдебно производство в РУ – Кюстендил, уведомена е прокуратурата.В Районното управление на МВР - Кюстендил е образувано още едно досъдебно производство – за упражнено домашно насилие, при което 16-годишно момче е отправило закани към баба си. За случая също е уведомена прокуратурата.Полицията е получила сигнал и за причинена смърт на куче в село Еремия, по който е образувано досъдебно производство.Екип на РСПБЗН – Кюстендил е гасил пожар, възникнал от самозапалили се сажди в комин на жилищна сграда в града. Благодарение на бързата намеса щети не са допуснати. Служителите са оказали и техническа помощ при два подадени сигнала.