Динамичен ден за полицията и пожарната в Кюстендилско
При проведени процесуални действия в имот в село Цървеняно, собственост на 73-годишен мъж, са открити и иззети девет неидентифицирани и нерегистрирани археологически обекта (монети). По случая е образувано досъдебно производство в РУ – Кюстендил, уведомена е прокуратурата.
В Районното управление на МВР - Кюстендил е образувано още едно досъдебно производство – за упражнено домашно насилие, при което 16-годишно момче е отправило закани към баба си. За случая също е уведомена прокуратурата.
Полицията е получила сигнал и за причинена смърт на куче в село Еремия, по който е образувано досъдебно производство.
Екип на РСПБЗН – Кюстендил е гасил пожар, възникнал от самозапалили се сажди в комин на жилищна сграда в града. Благодарение на бързата намеса щети не са допуснати. Служителите са оказали и техническа помощ при два подадени сигнала.
