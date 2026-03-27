ЗАРЕЖДАНЕ...
Дигитални технологии и наука в нов STEM център в Дупница
© ФОКУС
С реализирането на центъра училището прави още една стъпка към модернизирането на учебния процес и създаването на нови възможности за развитие на учениците. Новата база цели да насърчи научното мислене, изследователския подход и придобиването на практически умения.
Дейностите в центъра са насочени към изучаването на биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, както и география и икономика. Изборът на дисциплините отразява стремежа към изграждане на цялостна и иновативна образователна среда.
В рамките на проекта е осигурено съвременно оборудване и специализиран софтуер, които подпомагат развитието на ключови умения като работа в екип, прилагане на експериментални методи и използване на дигитални технологии.
Проектът включва обособяването на пет високотехнологични класни стаи, свързани в интегрирана образователна среда. За целта са преустроени две учебни помещения, както и прилежащите към тях коридор и фоайе, които вече функционират като зони за съвместна работа и експериментална дейност.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
11:45
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.