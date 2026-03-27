Нов STEM център бе официално открит в Професионалната гимназия по хранително-вкусови и химични технологии в Дупница, предаде. Модерното съоръжение е изградено по направление "Природни науки“ и е поредната подобна инвестиция в образователната инфраструктура на общината през последните години.С реализирането на центъра училището прави още една стъпка към модернизирането на учебния процес и създаването на нови възможности за развитие на учениците. Новата база цели да насърчи научното мислене, изследователския подход и придобиването на практически умения.Дейностите в центъра са насочени към изучаването на биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, както и география и икономика. Изборът на дисциплините отразява стремежа към изграждане на цялостна и иновативна образователна среда.В рамките на проекта е осигурено съвременно оборудване и специализиран софтуер, които подпомагат развитието на ключови умения като работа в екип, прилагане на експериментални методи и използване на дигитални технологии.Проектът включва обособяването на пет високотехнологични класни стаи, свързани в интегрирана образователна среда. За целта са преустроени две учебни помещения, както и прилежащите към тях коридор и фоайе, които вече функционират като зони за съвместна работа и експериментална дейност.