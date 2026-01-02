Почти 90% от домакинствата в област Кюстендил имат достъп до интернет в домовете си, предаде. Данните от последното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), оповестено от отдел "Статистически изследвания“ към Териториално статистическо бюро – Югозапад, очертават висока степен на дигитална свързаност в региона. Делът на домакинствата с интернет достъп достига 89,5%, при средно 92,8% за страната.Спрямо предходната година в областта се отчита леко отстъпление – намаление с 1,6 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет. В дългосрочен план обаче тенденцията остава ясно положителна. За периода 2016–2025 г. използването на ИКТ в домовете става все по-масово, като делът на домакинствата с интернет се е увеличил с впечатляващите 34,1 процентни пункта.През 2025 година 72,2% от жителите на област Кюстендил на възраст между 16 и 74 години използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично. Въпреки широкото разпространение, при регулярната употреба се наблюдава спад от 6,5 процентни пункта спрямо предходната година.Жените продължават да бъдат по-активни в редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 78,1% срещу 65,7%. Съществени различия се открояват и според образованието. Най-активни онлайн са лицата с висше образование – 83,5%, следвани от хората със средно образование – 71,8%, докато при лицата с основно или по-ниско образование делът на редовните интернет потребители е 57,7%.В сравнение с 2024 година делът на регулярните интернет потребители с висше и средно образование намалява съответно с 16,5 и 3,9 процентни пункта.През 2025 г. 35,3% от жителите на област Кюстендил използват интернет за връзка с административни органи и публични институции, при средно 35,9% за страната. По този показател областта заема седмо място в страната. Най-активно онлайн взаимодействие с институциите се отчита в областите Видин – 57,8%, София (столица) – 55,9%, и Благоевград – 49,6%, докато на другия полюс са областите Монтана – 5,6%, Стара Загора и Добрич – по 16,6%, и Велико Търново – 17,0%.