ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Дете пострада при падане в района на Седемте рилски езера
Инцидентът е станал на пътеката между езерата "Бъбрека“ и "Окото“, където малчуганът най-вероятно се е подхлъзнал и паднал по заснежения терен, вследствие на което е получило травма на главата. Детето е било заедно с баща си.
Сигналът за инцидента е подаден своевременно, а спасителите от дупнишкия отряд, които по това време се намирали в планината, веднага са се насочили към мястото на произшествието. Първият екип е достигнал с четириколка, оказал е първа помощ на детето и е взето решение да бъде повикан медицински хеликоптер.
Летателният екип е пристигнал бързо на място, прегледал е пострадалото дете и го е транспортирал до столично лечебно заведение за допълнителни прегледи и наблюдение.
"Детето беше в съзнание, но тази травма не се знае с какви последствия може да бъде. Поради тази причина взехме решение да повикаме и хеликоптера“, обясни Мартин Джокин.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Как да се погрижим за "шлифера" при лошо време
15:37 / 23.10.2025
Мъртво пиян шофьор се заби в товарен автомобил в Пиринско
10:47 / 23.10.2025
Социалното министерство е против новопредложените видове отпуск
14:58 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: