Дете е загинало при тежка катастрофа в Прохода на Републиката. Инцидентът е станал около полунощ в района на село Мишеморков хан. Ударили са се лек автомобил и камион.По първоначална информация тирът се е завъртял и е ударил колата, в която е пътувало семейство. Ранен при произшествието е и бащата, а майката е в стабилно състояние.Шофьорът на камиона е задържан, а по непотвърдена информация той се е опитал да избяга преди униформентите да го арестуват.Пътят беше временно затворен, но към момента преминаването е нормално. От полицията апелират шофьорите да карат внимателно и със съобразена с пътните условия скорост.