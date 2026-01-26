Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Дете е загинало при тежка катастрофа в Прохода на Републиката. Инцидентът е станал около полунощ в района на село Мишеморков хан. Ударили са се лек автомобил и камион. 

По първоначална информация тирът се е завъртял и е ударил колата, в която е пътувало семейство. Ранен при произшествието е и бащата, а майката е в стабилно състояние. 

Шофьорът на камиона е задържан, а по непотвърдена информация той се е опитал да избяга преди униформентите да го арестуват. 

Пътят беше временно затворен, но към момента преминаването е нормално. От полицията апелират шофьорите да карат внимателно и със съобразена с пътните условия скорост.