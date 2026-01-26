ЗАРЕЖДАНЕ...
Дете е загинало при катастрофа в Прохода на Републиката
По първоначална информация тирът се е завъртял и е ударил колата, в която е пътувало семейство. Ранен при произшествието е и бащата, а майката е в стабилно състояние.
Шофьорът на камиона е задържан, а по непотвърдена информация той се е опитал да избяга преди униформентите да го арестуват.
Пътят беше временно затворен, но към момента преминаването е нормално. От полицията апелират шофьорите да карат внимателно и със съобразена с пътните условия скорост.
