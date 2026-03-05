ЗАРЕЖДАНЕ...
Десислава Лапева представя "44 ескиза живот" в Кюстендил
"Вдъхновението е моят компас. Рисувам онова, което наистина ме вълнува и докосва. Днес искам да споделя с вас, че съм на финала с един от най-личните ми проекти, по които съм работила до този момент“, споделя авторката.
По думите ѝ животът рядко е завършена картина – по-често той е ескиз: бърз, откровен и пулсиращ в движение. Именно тази философия стои в основата на изложбата, която не търси абсолютното и идеалното, а чистата емоция – от първия щрих до последния детайл.
В "44 ескиза живот“ са събрани 44 картини, във всяка от които художничката е вложила частица от себе си. Срещата с публиката е на 5 март в галерията на Майстора.
