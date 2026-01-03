ЗАРЕЖДАНЕ...
Десетки акции за "Ангелите от планината" от Дупница
© Фокус
Почти не е имало седмица, в която да не се наложи тези смели мъже да поемат към планината, за да помогнат на закъсал турист. Денонощно, 24 часа в денонощието, планинските спасители са в готовност да реагират при сигнал и да спасят най-ценното – човешкия живот.
Ангажираността и професионализмът им проличават и от първата акция за 2026 година. Тя е била тежка и е свързана с оказване на помощ на чуждестранен турист с измръзвания на крайниците, при сложни планински условия.
"Благодарим на екипите на "България Хели Мед Сервиз“ ЕАД за съдействието, както и на служителите и гостите на хижа "Иван Вазов“ за проявената съпричастност, топлина и помощ при подготовката на площадката за хеликоптер“, споделят от Планинския спасителен отряд в Дупница. Оттам отправят и пожелания към всички за здрава и щастлива 2026 година.
