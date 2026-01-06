През 2025 година в Районен съд – Кюстендил са образувани 37 наказателни дела с предмет управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол или наркотични вещества по чл. 343б от Наказателния кодекс, съобщиха от пресцентъра на. Това показват данните от годишния отчет на съда.За сравнение, през 2023 година делата от този вид са били 43, а през 2024 година – 33.През изминалата година ефективни наказания "лишаване от свобода“ са получили 10 водачи на моторни превозни средства. За сравнение, през 2024 година такива наказания са били наложени на шестима подсъдими. Общо 24 водачи, управлявали след употреба на алкохол или наркотични вещества, са получили условни присъди "лишаване от свобода“, с отложено изпълнение за изпитателен срок от три години. Едно от делата е било прекратено и върнато на прокуратурата.В полза на държавата са отнети девет моторни превозни средства, използвани като средство за извършване на престъплението. За други 15 автомобила съдът е постановил подсъдимите да заплатят тяхната левова равностойност, на основание чл. 343б, ал. 5 от Наказателния кодекс.