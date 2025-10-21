Денят на ходенето в Кюстендил с нова дата и награди

© Фокус Архив Община Кюстендил, съвместно с Българската федерация "Спорт за всички“ и Общинския съвет по наркотични вещества – Кюстендил, канят всички любители на движението да се включат в Деня на ходенето, който ще се проведе на 25 октомври с начален час 11.00 часа, предаде "Фокус“. Сборният пункт е пред централния вход на спортен комплекс "Осогово“.



Маршрутът ще премине от стадион "Осогово“ до сцена "Базиликата“ в "Хисарлъка“ и обратно – подходящ за участници без ограничение във възраст, пол или физическа подготовка. За участниците са предвидени поощрителни награди, игри, викторини и томбола с изненади, обещаващи много настроение и позитивна енергия.



Организаторите подчертават, че ходенето е най‑естествената форма на движение – достъпна за всеки и пълна с ползи за тялото и ума. Събитието се реализира с подкрепата на Министерството на младежта и спорта по Програмата за развитие на спорта за всички и спорта за учащи, част от Националната програма за физическа активност и развитие на българското население БУЛФАР 2025–2028.