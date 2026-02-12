"Денят на археолога“ е темата на Музейната работилница за деца в Регионален исторически музей – Кюстендил през месец февруари, предаде. Поводът е професионалният празник на археолозите, който се отбелязва на 14 февруари.Чрез интерактивни занимания децата ще се запознаят със света на археологията и ще научат повече за различните видове съдове, използвани в древността. В рамките на работилницата участниците ще изработят триизмерно изображение на античен съд.Заниманията ще се проведат на 12 и 13 февруари от 14.00 до 17.00 часа в музейния кът за деца към Регионалния исторически музей в Кюстендил.Денят на археолога се отбелязва в България от 1970 година по инициатива на тогавашния състав на Националния археологически институт и музей при Българската академия на науките.