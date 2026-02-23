ЗАРЕЖДАНЕ...
Ден на отворените врати в кюстендилско училище
В начален етап са предвидени мартенски творчески работилници, в които родители и деца ще могат да творят заедно. Инициативата ще даде възможност на гостите да видят как традиционните и съвременните методи на обучение се съчетават в учебния процес.
В прогимназиален етап ще бъдат представени клубните дейности, STEM центърът, лабораториите и иновативните практики, насочени към развитието на ключови умения у учениците.
По време на събитието посетителите ще могат да се запознаят с постиженията на възпитаниците на училището, както и с организацията на прехода от начален към прогимназиален етап.
По повод предстоящия празник училищната сграда е тематично украсена с ръчно изработени мартенски пана, създадени от преподавателите.
