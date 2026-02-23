Основно училище "Професор Марин Дринов“ организира Ден на отворените врати, предаде. Инициативата ще се проведе на 24 февруари, от 17.00 часа до 19.00 часа. Училището кани настоящи и бъдещи родители, както и всички граждани, които желаят да се запознаят отблизо с образователната среда, екипа и начина на преподаване. Посетителите ще имат възможност свободно да разгледат обновената материална база, да разговарят с учителите и ръководството и да получат отговори на своите въпроси.В начален етап са предвидени мартенски творчески работилници, в които родители и деца ще могат да творят заедно. Инициативата ще даде възможност на гостите да видят как традиционните и съвременните методи на обучение се съчетават в учебния процес.В прогимназиален етап ще бъдат представени клубните дейности, STEM центърът, лабораториите и иновативните практики, насочени към развитието на ключови умения у учениците.По време на събитието посетителите ще могат да се запознаят с постиженията на възпитаниците на училището, както и с организацията на прехода от начален към прогимназиален етап.По повод предстоящия празник училищната сграда е тематично украсена с ръчно изработени мартенски пана, създадени от преподавателите.