Ден на отворените врати се организира в Младежкия център в Дупница, предаде. Инициативата ще се проведе днес от 11.00 часа и е насочена към активното включване на младите хора в процесите на местното самоуправление.Събитието има за цел да запознае участниците с работата на местната власт, както и да насърчи диалога между поколенията. Организаторите очакват инициативата да стимулира младите жители на Дупница да споделят своите идеи за подобряване на градската среда и за превръщането на града в по-привлекателно място за живот.В рамките на програмата ще бъде сформиран импровизиран "младежки общински съвет“. Младите участници ще заседават в ролята на общински съветници и ще имат възможност да представят свои предложения, виждания и коментари по теми, свързани с работата на администрацията, културните и спортните събития и развитието на градската инфраструктура.Организаторите подчертават, че инициативата е част от по-широките усилия за насърчаване на гражданската активност сред младите хора и за утвърждаване на откритата комуникация между тях и местните институции.