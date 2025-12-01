ЗАРЕЖДАНЕ...
Декември идва с разнообразни културни събития в Кюстендил
© Фокус
На 2 декември от 19.00 часа в Общинския драматичен театър кюстендилската публика ще види авторския спектакъл на Камен Донев "Уют“.
На 4 декември читалище "Светило“ в село Горна Гращица ще отбележи празника "Варвара“. В същия ден Кюстендилският театър ще представи постановката "Семеен албум“ от Малин Кръстев.
На 5 декември от 11.00 часа в читалище "Пробуда“ ще бъде открита фотоизложба по повод Международния ден на доброволеца. В залата на Възрожденското училище ще се проведе и Международният детски коледен фестивал "Коледна изповед“.
Тържественото запалване на светлините на коледната елха в Кюстендил е планирано за 6 декември от 17.30 часа на площад "Велбъжд“. Ден по-късно празничното осветление ще бъде запалено и в село Горна Гращица.
