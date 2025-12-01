Декември ще бъде наситен с културни прояви в Кюстендил, показва програмата за последния месец на 2025 година, предаде. Първата седмица започва с откриването на работилницата на Дядо Коледа, която тази година е разположена в читалище "Пробуда“. По традиция събитието се организира от читалище "Братство“, а официалното начало е днес от 11.00 часа.На 2 декември от 19.00 часа в Общинския драматичен театър кюстендилската публика ще види авторския спектакъл на Камен Донев "Уют“.На 4 декември читалище "Светило“ в село Горна Гращица ще отбележи празника "Варвара“. В същия ден Кюстендилският театър ще представи постановката "Семеен албум“ от Малин Кръстев.На 5 декември от 11.00 часа в читалище "Пробуда“ ще бъде открита фотоизложба по повод Международния ден на доброволеца. В залата на Възрожденското училище ще се проведе и Международният детски коледен фестивал "Коледна изповед“.Тържественото запалване на светлините на коледната елха в Кюстендил е планирано за 6 декември от 17.30 часа на площад "Велбъжд“. Ден по-късно празничното осветление ще бъде запалено и в село Горна Гращица.