Децата на Благоевград се превърнаха в посланици на родолюбието в навечерието на Националния празник на Република България – 3 март. С широки усмивки неподправен талант и много настроение те озариха сцената на зала "Орфей“ в парк "Македония“ по време на патриотичния спектакъл "Малките пазители на традициите“.Над 200 малчугани от 13 детски градини и ученици от Девето ОУ "П. Яворов“ доказаха, че любовта към България започва от детството.В програмата участие взеха и ДЮФА "Пиринска китка“, и ученици от Национална хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий“.Началото на тържеството бе поставено с химна на Република България, който бе изпят от всички деца в залата.В програмата оживяха патриотични стихове, обичани български песни и умели съчетания, вдъхновени от родния фолклор.Малките таланти и техните ръководители бяха поздравени за положения труд и постигнатите резултати от заместник-кмета Боряна Шалявска."Мили малки пазители на традициите, познавайте своята история и пометне, че свободата не е просто дума. Това е завет, който трябва да пазим и пренасяме с обич“, каза зам.-кметът Шалявска.Кулминацията настъпи с общо изпълнение на "Пиринска младост“, което бе изпълнено от всички участници на сцената и се превърна в символ на приемственост, сплотеност и жива традиция.Утре във фоайето на Община Благоевград ще бъде подредена и изложба от макети рисунки, апликации и колажи, дело на децата на Благоевград.