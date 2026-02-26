ЗАРЕЖДАНЕ...
Децата на Благоевград се превърнаха в посланици на родолюбието в навечерието на Националния празник на Република България
Над 200 малчугани от 13 детски градини и ученици от Девето ОУ "П. Яворов“ доказаха, че любовта към България започва от детството.
В програмата участие взеха и ДЮФА "Пиринска китка“, и ученици от Национална хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий“.
Началото на тържеството бе поставено с химна на Република България, който бе изпят от всички деца в залата.
В програмата оживяха патриотични стихове, обичани български песни и умели съчетания, вдъхновени от родния фолклор.
Малките таланти и техните ръководители бяха поздравени за положения труд и постигнатите резултати от заместник-кмета Боряна Шалявска.
"Мили малки пазители на традициите, познавайте своята история и пометне, че свободата не е просто дума. Това е завет, който трябва да пазим и пренасяме с обич“, каза зам.-кметът Шалявска.
Кулминацията настъпи с общо изпълнение на "Пиринска младост“, което бе изпълнено от всички участници на сцената и се превърна в символ на приемственост, сплотеност и жива традиция.
Утре във фоайето на Община Благоевград ще бъде подредена и изложба от макети рисунки, апликации и колажи, дело на децата на Благоевград.
