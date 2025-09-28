© Фокус виж галерията С много усмивки, танци и игри премина третият ден от "Празник на плодородието“ в Кюстендил, който тази година бе посветен на най-ценния плод на града – децата, предаде "Фокус". Началото бе поставено с пъстър флашмоб на площад "Велбъжд“, където десетки деца от всички детски градини изпълниха танц, с който изобразиха своята "Плодородна шевица“ под звуците на песента "Нашият Кюстендил“.



Празничната програма продължи с Олимпийските плодородни игри под мотото "Яж, движи се, бъди“. В тях се включиха ученици от местните училища, които премериха сили в забавни състезания като пренасяне на тикви с колички, редене на кули и уцелване на бидони със зелки. Надпреварите бяха изпълнени с настроение и спортен дух.



Събитията бяха организирани от ОУ "Проф. Марин Дринов“ и Община Кюстендил, а програмата включваше още творчески ателиета, щафети, демонстрации и анимации. Целият ден премина под знака на веселието, движението и детската енергия.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.