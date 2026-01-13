Общината в Кюстендил отправи покана към всички деца от детските градини и ученици от града и малките населени места да се включат в инициатива за изработване на кукерски маски, посветена на съхраняването и предаването на българските традиции, предадеС ритъма на хлопките, силата на древния обичай и пъстротата на кукерските маски децата ще станат част от живата традиция и отново ще се включат във фестивала "Джамала“. Чрез кукерството – символ на пречистване, здраве, плодородие и ново начало – малките участници ще пресъздадат магията на обичая със свои авторски маски.Маските ще бъдат изработени от подръчни и природни материали, като децата ще имат възможност да развият въображението си и творческите си умения, докато продължават нишката на традицията.Децата от детските градини и желаещите ученици ще имат честта да открият фестивала "Джамала“ с празнично шествие, в което малките кукери ще поведат празника.Основната цел на инициативата е приемствеността – традициите да се учат, преживяват и пазят от най-малките, за да останат живи и за бъдещите поколения.