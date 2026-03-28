Дават старт на рафтинг сезона край Симитли
Събитието ще започне в 10:00 часа в рафтинг центъра на организаторите, където ще бъде поставен символичният старт на новия сезон, съпроводен от присъствие на медии и гости. Веднага след това реката ще оживее с десетки лодки, а участници и ентусиасти ще се впуснат в спускане по пълноводното течение, което всяка година привлича както начинаещи, така и опитни любители на екстремните спортове. Очаква се интересът да бъде засилен и от възможността посетителите да се възползват безплатно от въжения парк в рамките на рафтинг центъра, което допълва преживяването с още доза адреналин.
Организаторите подчертават, че освен зрелищната част, събитието ще предложи и професионална подготовка за всички желаещи да се включат в спускането – от екипиране до инструктаж за безопасност, което гарантира контролирано, но вълнуващо преживяване сред водната стихия. Програмата продължава и на следващия ден, когато ще бъдат проведени още рафтинг спускания за всички, които искат да усетят силата на реката и да се докоснат до природата по различен начин.
Локацията край Симитли, известна със своите живописни гледки и динамично течение, отново ще събере любители на приключенията от цялата страна, превръщайки откриването на сезона в празник на адреналина, спорта и свободния дух. Организаторите напомнят, че за участие е необходимо единствено добро настроение и базова екипировка като бански, тениска и кърпа – всичко останало е гарантирано от професионалните екипи на място.
