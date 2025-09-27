ЗАРЕЖДАНЕ...
|Даровете на земята – в сърцето на Кюстендил
Сред официалните гости на събитието бяха зам.-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов, зам.-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова, народният представител Христо Терзийски, областният управител Методи Чимев, председателят на ОбС-Кюстендил Димитър Велинов, директорът на Института по земеделие - Кюстендил Илияна Кришкова, както и общински съветници.
Зам.-министър Капитанов посочи, че тази година за пореден път посещава Кюстендил и приветства дългогодишния празник. "От страна на Министерство на земеделието и храните заявявам, че ще продължим да подкрепяме сектора. В тази тежка година направихме всичко възможно да подкрепим земеделските производители и те да продължат своята дейност. Не на последно място трябва да си зададем въпроса как ще бъдем устойчиви занапред. На нашата наука ще разчитаме много на това, да ни дадат предложения как да бъдем устойчиви на климатичните промени“, каза зам.-министърът.
Гостите на празника бяха приветствани и от зам.-министърът Гергана Алексова – Великова. "За мен е чест да бъда в Кюстендил, в този древен град. Градът, който с право се нарича Овощната градина на България. Този празник е доказателство за трудолюбието на земеделските стопани, на занаятчиите, за плодородието на нашата земя“, каза зам.-министърът на труда и социалната политика.
Доц. д-р Деница Сербезова, главен научен секретар на Селскостопанската академия в София припомни, че Кюстендилският регион се слави с традиции в овощарството. Върху разкрита в района римска базилика е изобразено крушово дърво, а върху сечени монети в Пауталия са изобразени конник с ябълки и грозде. В Кюстендил е проведен и първият за страната конкурс по овощарство и пчеларство, през 1896 година, тогава градът е получил и званието "Майка на българското овощарство“. През 1906 година в града под "Хисарлъка“ е създадено първото специализирано овощарско дружество – "Кюстендилска ябълка“.
Програмата продължи с фолклорни изпълнения, демонстрации и дегустации, детска анимация, фотосесии. Младежкият център и Гимназията по туризъм показаха как се приготвя лютеница, а след това присъстващите бяха нагостени с нея. От "Ученическо хранене“ бяха раздавани печени ябълки, тиква и натурални плодове.
