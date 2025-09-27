Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Даровете на земята – в сърцето на Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 16:05Коментари (0)61
© Blagoevgrad24.bg
виж галерията
Всяка година в края на септември Кюстендил се превръща в сцена на пъстър и вдъхновяващ празник – Празника на плодородието. Това събитие е сред най-ярките символи на плодородната Кюстендилска котловина, наричана още "Овощната градина на България“. Събитието обединява местни производители, творци, занаятчии и гости от цялата страна в прослава на богатствата на природата и човешкия труд. Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов официално откри празника на площад "Велбъжд“, предаде репортер на Blagoevgrad24.bg. "Добре дошли в античния град Пауталия! Добре дошли в Овощната градина на България – Кюстендил! За мен е огромно удоволствие да ви посрещна на нашия пъстър площад, заедно да покажем изобилието и заедно с нашите читалища, центрове и всички, които работят за общината. Да покажем изобилието от плодове и зеленчуци, които имаме дори и в тежката за земеделието година. Точно такива моменти ни обединяват и ни доказват, че Кюстендил е бил, е и ще бъде Овощната градина на България, и ще пребъде въпреки всички трудности. И това ще стане само ,защото сме заедно“, каза кметът Огнян Атанасов.

Сред официалните гости на събитието бяха зам.-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов, зам.-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова, народният представител Христо Терзийски, областният управител Методи Чимев, председателят на ОбС-Кюстендил Димитър Велинов, директорът на Института по земеделие - Кюстендил Илияна Кришкова, както и общински съветници.

Зам.-министър Капитанов посочи, че тази година за пореден път посещава Кюстендил и приветства дългогодишния празник. "От страна на Министерство на земеделието и храните заявявам, че ще продължим да подкрепяме сектора. В тази тежка година направихме всичко възможно да подкрепим земеделските производители и те да продължат своята дейност. Не на последно място трябва да си зададем въпроса как ще бъдем устойчиви занапред. На нашата наука ще разчитаме много на това, да ни дадат предложения как да бъдем устойчиви на климатичните промени“, каза зам.-министърът.

Гостите на празника бяха приветствани и от зам.-министърът Гергана Алексова – Великова. "За мен е чест да бъда в Кюстендил, в този древен град. Градът, който с право се нарича Овощната градина на България. Този празник е доказателство за трудолюбието на земеделските стопани, на занаятчиите, за плодородието на нашата земя“, каза зам.-министърът на труда и социалната политика.

Доц. д-р Деница Сербезова, главен научен секретар на Селскостопанската академия в София припомни, че Кюстендилският регион се слави с традиции в овощарството. Върху разкрита в района римска базилика е изобразено крушово дърво, а върху сечени монети в Пауталия са изобразени конник с ябълки и грозде. В Кюстендил е проведен и първият за страната конкурс по овощарство и пчеларство, през 1896 година, тогава градът е получил и званието "Майка на българското овощарство“. През 1906 година в града под "Хисарлъка“ е създадено първото специализирано овощарско дружество – "Кюстендилска ябълка“.

Програмата продължи с фолклорни изпълнения, демонстрации и дегустации, детска анимация, фотосесии. Младежкият център и Гимназията по туризъм показаха как се приготвя лютеница, а след това присъстващите бяха нагостени с нея. От "Ученическо хранене“ бяха раздавани печени ябълки, тиква и натурални плодове.


Още по темата: общо новини по темата: 19
27.09.2025 »
26.09.2025 »
25.09.2025 »
24.09.2025 »
12.09.2025 »
29.09.2024 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
С над 1 млн. лв. ще бъде извършен основен ремонт на Обсерваторията в Благоевград и ще се изгради първият в региона дигитален планетариум
С над 1 млн. лв. ще бъде извършен основен ремонт на Обсерваторията в Благоевград и ще се изгради първият в региона дигитален планетариум
12:54 / 25.09.2025
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изискванията, да получите от държавата 300 лева
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изискванията, да получите от държавата 300 лева
16:21 / 25.09.2025
В Благоевград ще представят възстановка "Някога в Горна Джумая"
В Благоевград ще представят възстановка "Някога в Горна Джумая"
13:47 / 25.09.2025
За ден затварят "Дупнишко шосе" в Кюстендил
За ден затварят "Дупнишко шосе" в Кюстендил
08:58 / 25.09.2025
Лидерът на ГЕРБ с критика към правителството: Ако аз бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът
Лидерът на ГЕРБ с критика към правителството: Ако аз бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът
16:46 / 25.09.2025
ЮЗДП предлага по-големи количества дървесина от тези, които се търсят
ЮЗДП предлага по-големи количества дървесина от тези, които се търсят
13:04 / 25.09.2025
Предложението за премахване на "Синя зона" е глупаво и анархично, каза кметът на Благоевград 
Предложението за премахване на "Синя зона" е глупаво и анархично, каза кметът на Благоевград 
11:18 / 26.09.2025
Актуални теми
В "Пирогов" спасиха живота на жена след инжектиране с ботокс
Арестуваха кмета на Варна
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Кабинетът "Желязков"
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: