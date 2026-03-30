Дарение с духовна стойност обогати библиотеката в Неделкова Гращица
Дарението беше съпроводено с водосвет за здраве и благоденствие, отслужен с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил. В богослужението участваха Негово преосвещенство Велбъждският епископ Исаак – втори викарий на Софийския митрополит, в съслужение със свещеник Мирослав Костов и свещеник Йоан Попов.
На събитието присъства и кметът на община Невестино инж. Димитър Стаменков. Кметският наместник на село Неделкова Гращица Антонина Йорданова Давулийска, както и библиотекарят Живка Стефанова, осигуриха подходящо място за новите книги, които вече са на разположение на читателите.
От Регионалната библиотека изразиха благодарност за поканата да бъдат част от събитието, определяйки инициативата като пример за духовна подкрепа и грижа към съхраняването на книжовното наследство в малките населени места.
