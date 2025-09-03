Дара Цинзова ни "разхожда" между Разлог и света

© Площад "Преображение“ в Разлог вече грее с нова светлина – украсен е с уникалните фотографии на младата и талантлива фотографка Дара Цинзова, която за първи път представя своя самостоятелна изложба в родния си град.



Експозицията "Между Разлог и света“ е посветена на Световния ден на фотографията и ще остане подредена на площада до края на месец септември. Събитието се осъществява със съдействието на Община Разлог.



Колекцията включва впечатляващи кадри от България, Гърция, Испания и Шотландия. Част от тях носят вдъхновението на богатото фолклорно наследство на Разлог, а други отвеждат зрителя в различни кътчета на света, разкривайки тяхната красота и дух.



"Обичам кадри, които не дават готови отговори, а оставят пространство за въпроси и размисъл. Вярвам, че всяка снимка се превръща в нова история в очите на този, който я гледа“, споделя авторката.



"Между Разлог и света“ е едно своеобразно пътуване – между миналото и настоящето, между близкото и далечното.