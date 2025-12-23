Коледният концерт "Дар от сърце“ на НЧ "Никола Вапцаров“ в Банско изпълни залата с празничен дух, емоция и коледна топлина. Всички самодейци и самодейни състави към читалището подариха на жителите и гостите на Банско една незабравима вечер, наситена с вдъхновяващи изпълнения и силни послания за надежда и доброта.С високото си художествено ниво участниците за пореден път доказаха, че са достойни посланици на Банско и пазители на българските традиции. С песни и танци те докоснаха сърцата на публиката и превърнаха концерта в истински празник.Кметът на община Банско Стойчо Баненски изрази благодарност към самодейците, техните ръководители и читалищните дейци за всеотдайния им труд и активното им участие в културния живот на града през цялата година.В навечерието на Рождество Христово той отправи пожелания за здраве, благополучие и светли коледни празници на всички жители.