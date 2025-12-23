Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Коледният концерт "Дар от сърце“ на НЧ "Никола Вапцаров“ в Банско изпълни залата с празничен дух, емоция и коледна топлина. Всички самодейци и самодейни състави към читалището подариха на жителите и гостите на Банско една незабравима вечер, наситена с вдъхновяващи изпълнения и силни послания за надежда и доброта.

С високото си художествено ниво участниците за пореден път доказаха, че са достойни посланици на Банско и пазители на българските традиции. С песни и танци те докоснаха сърцата на публиката и превърнаха концерта в истински празник.

Кметът на община Банско Стойчо Баненски изрази благодарност към самодейците, техните ръководители и читалищните дейци за всеотдайния им труд и активното им участие в културния живот на града през цялата година.

В навечерието на Рождество Христово той отправи пожелания за здраве, благополучие и светли коледни празници на всички жители.