"Дар от сърце" за всички жители и гости на Банско
С високото си художествено ниво участниците за пореден път доказаха, че са достойни посланици на Банско и пазители на българските традиции. С песни и танци те докоснаха сърцата на публиката и превърнаха концерта в истински празник.
Кметът на община Банско Стойчо Баненски изрази благодарност към самодейците, техните ръководители и читалищните дейци за всеотдайния им труд и активното им участие в културния живот на града през цялата година.
В навечерието на Рождество Христово той отправи пожелания за здраве, благополучие и светли коледни празници на всички жители.
