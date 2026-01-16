Дирекция "Местни приходи“ към Община Кюстендил излезе с важно съобщение към жителите на общината, предаде. Информацията засяга всички данъчнозадължени лица и е свързана с предстоящи временни ограничения при плащането на местни данъци и такси.Във връзка с извършването на годишното облагане на недвижимите имоти и превозните средства, след 17.00 часа днес ще бъдат преустановени всички възможности за заплащане на дължимите суми. Ограничението ще важи както за електронните канали за плащане, така и за разплащанията на място в сградата на дирекцията.От Дирекция "Местни приходи“ уточняват, че прекъсването на услугите ще бъде за неопределено време и призовават гражданите да следят за допълнителна информация.