Данъчната служба в Кюстендил с важно съобщение към гражданите
Във връзка с извършването на годишното облагане на недвижимите имоти и превозните средства, след 17.00 часа днес ще бъдат преустановени всички възможности за заплащане на дължимите суми. Ограничението ще важи както за електронните канали за плащане, така и за разплащанията на място в сградата на дирекцията.
От Дирекция "Местни приходи“ уточняват, че прекъсването на услугите ще бъде за неопределено време и призовават гражданите да следят за допълнителна информация.
