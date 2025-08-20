Дантелен празник в Дупница

© Blagoevgrad24.bg Архив Тази година България е домакин на XXI световен конгрес на дантелата – OIDFA 2025, a след приключване на конгресните дни Дупница посреща участниците, за да се докоснат до традиционната за Дупнишко изящна дантела – кенето, предаде Blagoevgrad24.bg. Събитието, организирано от Историческия мезе и Община Дупница, ще се проведе от 15.00 часа в залата на Новата галерия в Дупница, специален гост ще бъде Ани Йовева – майстор на приложните изкуства, която ще покаже свои работи и ще демонстрира на живо изработката на кене или така наречената "връзувана дантела".



Посетителите ще могат да разгледат и подбрани експонати от музейния фонд – ризи, кърпи и други текстилни изделия, богато украсени с кене, които разкриват красотата и изяществото на българската традиция.



Организаторите отправят покана към всички ценители на българските художествени занаяти да се докоснат до красотата на традицията и да открият отново магията на дантелата.