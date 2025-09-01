Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Дадоха на съд лекар заради починало 5-годишно дете от село Стоб
Автор: Венцислав Илчев 14:31Коментари (0)161
© Фокус
Архив
Окръжна прокуратура – Кюстендил внесе в съда обвинителен акт срещу 54-годишен лекар, по дело за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност (лекарска професия), съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София. Става въпрос за престъпление по чл. 123, ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 19.05.2024 г. майката на 5-годишния М.Х. установила, че детето не се чувства добре. След прием на медикаменти състоянието му не се подобрило, поради което вечерта тя потърсила медицинска помощ чрез телефон 112. На адрес в село Стоб, община Кочериново, бил изпратен екип с дежурен лекар – обвиняемият В.П.

При прегледа на детето, което било в увредено общо състояние, докторът констатирал изявена клинична картина на заболяване. Патологията сочела за необходимостта пациентът да бъде настанен в лечебно заведение за спешно провеждане на необходимите вливания на течности, поради настъпилата дехидратация, извършване на рентгеново изследване и провеждане на медикаментозно лечение на възпалителните изменения.

Въпреки това обвиняемият предписал единствено лечение в домашни условия, като заявил на родителите на детето, че здравословните му проблеми се дължат на вирус и няма повод за притеснение.

Същата вечер състоянието на момчето се влошило и близките му отново се обадили на телефон 112. На място пристигнал лекарският екип с обвиняемия В.П., който установил липса на жизнени показатели у детето. Докторът започнал да му прави сърдечен масаж и изкуствено дишане, което не дало резултат.

Пациентът бил транспортиран в МБАЛ – гр. Благоевград, като по пътя В.П. продължил с опитите за реанимация, но те били безуспешни. При пристигане в Спешно приемно отделение дежурният лекар констатирал спиране на дихателната и сърдечна дейност у пациента, разширени зеници, нереагиращи на светлина.

Обвиняемият продължил да прави сърдечен масаж на момчето, след което реаниматорът на отделението провел реанимация в пълен обем в продължение на 40 минути, която не дала резултат.

В хода на досъдебното производство са били назначени и изготвени съдебномедицинска експертиза на труп, комплексна и допълнителна комплексна съдебномедицинска експертиза.

Според заключението на вещите лица причината за смъртта на 5-годишния пациент се дължи на остро настъпила сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност на базата на вирусна инфекция, морфологично проявена с пневмония, тонзило-фарингит и отит. Тя е в пряка причинно-следствена връзка с непроведено по спешност болнично лечение. Оставен в дома си, пациентът бил лишен от шанса да получи специализирано лечение с евентуален благоприятен изход.

Задължителните действия в конкретния случай са били спешна хоспитализация, лабораторни, инструментални изследвания, вливания на течности, наблюдение и лечение от специалист в областта на педиатрията. Делото продължава в съда.

Още по темата: общо новини по темата: 3
20.05.2024 »
20.05.2024 »
20.05.2024 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
14:55 / 30.08.2025
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
12:46 / 30.08.2025
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
09:19 / 30.08.2025
Части от Благоевградска и Кюстендилска области са предупредени за утре
Части от Благоевградска и Кюстендилска области са предупредени за утре
12:25 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на това
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на това
09:53 / 30.08.2025
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
08:17 / 30.08.2025
Икономисти предупредиха: Пенсиите падат при осъвременяване само по инфлацията
Икономисти предупредиха: Пенсиите падат при осъвременяване само по инфлацията
08:15 / 30.08.2025
Актуални теми
Жестока катастрофа в Монтанско!
Катастрофи в България
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: