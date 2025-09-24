Дадоха на съд глобите за шумни заведения в Дупница

© Фокус Архив Приетите промени в действащата Наредба за обществения ред на територията на Община Дупница са обжалвани през Административния съд от страна на областния управител на Кюстендил, съобщи на пресконференция председателят на Общински съвет – Дупница инж. Костадин Костадинов, предаде "Фокус“. С новите разпоредби се забранява на физическите и юридическите лица извършването на търговска дейност в стационарен обект извън установеното за търговския обект работно време.



За констатирани нарушения на физическите лица е предвидена глоба в размер от 250 до 1000 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лева.



"Кметът и полицията трябва да имат инструмент, чрез който да въвеждат обществения ред, а този инструмент са санкциите. Темата за обществения ред трябва да бъде поставена на водещо място“, каза Костадинов.



Той беше категоричен, че въпреки противопоставянето, ще продължи да работи в тази посока.