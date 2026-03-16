Окръжен съд – Кюстендил даде ход на разпоредителното заседание по дело за смъртта на 18- годишната А. А., след ПТП с коне на път I- 6, от гр. Кюстендил към село Ябълково, съобщиха от пресцентъра на съда.С определение от днес, съдът под председателството на съдия Надя Георгиева, в състав с двама съдебни заседатели прие, че обвинителния акт отговаря на изискванията на НПК, като остави без уважение искането на защитата на подсъдимите за връщане на делото в прокуратурата, за отстраняване на отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, водещо до ограничаване на процесуалните права на обвиняемата Й. В. Това определение подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София, в 7- дневен срок.Като обвиняеми по делото са привлечени: Й. В. / на 19 години, неосъждана / и С. И. / на 71 г., осъждан /, и двамата от гр. Кюстендил. Срещу Й. В. е повдигнато обвинение за това, че на 28.12.2024 г., около 01, 20 ч. през нощта, на първокласен път I- 6, от гр. Кюстендил към село Ябълково, управлявайки МПС – лек автомобил, със скорост около 89 км/ч, която не е била съобразена с условията на видимост и в нарушение на Закона за движение по пътищата, с управлявания от нея лек автомобил по непредпазливост се е сблъскала с коне и в следствие на този сблъсък по непредпазливост е причинила смъртта на А. А., както и по непредпазливост е причинила средна телесна повреда на Р. С.В обвинителния акт на прокуратурата е посочено, че Й. В. е извършила това престъпление при независимо съпричиняване със С. И., който по същото време и на същото място, е извършил престъпление по чл. 325в, ал.2, във вр. с ал.1, пр.1 – който не положи достатъчно грижи за гръбначно животно, което се намира под негов надзор и последва смърт на човек, и средна телесна повреда.Съдът конституира като частни обвинители родителите на починалото момиче и Р. С., пострадала при ПТП.Делото продължава по общия ред в Окръжен съд – Кюстендил, като за 14 април и 11 май ще бъдат призовани 28- те свидетели, посочени в Обвинителния акт, и на 1- ви юни, когато ще бъдат разпитани вещите лица по делото.