ЗАРЕЖДАНЕ...
Цялата западна част на Банско е без вода
©
Планираният период за извършване на аварийно-възстановителните дейности е до 15:00 часа, като се очаква след този часови диапазон водоснабдяването да бъде възстановено поетапно.
Отговорните служби препоръчват на всички засегнати потребители да се запасят предварително с необходимото количество вода за питейно-битови нужди до пълното отстраняване на аварията.
От ВиК - Благоевград поднасят извинения за причиненото неудобство и уверяват, че ще бъдат положени всички усилия за максимално бързо приключване на ремонтните дейности.
Още от категорията
/
Столетник черпи в Разлог
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Кметът на Струмяни с отличие от МО за опазване на военните паметн...
17:06 / 14.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.