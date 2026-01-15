Поради възникнала авария по водопреносната мрежа в Банско временно e преустановено водоподаването за цялата западна част на града.Планираният период за извършване на аварийно-възстановителните дейности е до 15:00 часа, като се очаква след този часови диапазон водоснабдяването да бъде възстановено поетапно.Отговорните служби препоръчват на всички засегнати потребители да се запасят предварително с необходимото количество вода за питейно-битови нужди до пълното отстраняване на аварията.От ВиК - Благоевград поднасят извинения за причиненото неудобство и уверяват, че ще бъдат положени всички усилия за максимално бързо приключване на ремонтните дейности.