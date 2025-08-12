Новини
Цялата програма за духовния празник на Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 11:44
©
Отдел Култура и духовно развитие
За първа година Кюстендил ще отбележи 15 август – Успение на Пресвета Богородица, като духовен празник на града, предаде "Фокус“. Архиерейското наместничество към Кюстендилска духовна околия е подготвило програма за отбелязване на празника и посрещане на Негово Светейшество Софийския митрополит и патриарх Български Даниил. Тя се преплита със събитията, организирани от Община Кюстендил и отдел "Култура и духовно развитие“ по повод традиционния културен форум "Панагия – Въздигане на хляба“.

На 14 август от 10.00 часа в двора на храм "Успение Богородично“ в село Нови чифлик ще стартира културния форум с водосвет и традиционно замесване на Богородичен хляб.  

От 18.00 часа в храм "Успение Богородично“ – Кюстендил ще се отслужат Празнична вечерня с петохлебие и Опело Богородично.

На 15 август от 8.00 часа в катедралния храм ще започне Празнична утреня. За 8.30 часа е предвидено посрещане на Негово Светейшество Софийския митрополит и патриарх Български Даниил, а от 9.00 часа - Патриаршеска Света Литургия.

В 12.30 часа започва тържествен водосвет и освещаване на празничните хлябове, които ще бъдат извършени от Негово Светейшество патриарх Даниил на малката сцена срещу православния храм.

Между 11.00 часа и 15.00 часа в градинката пред Обредния дом ще се проведе осемнадесетото издание на Културния форум "Панагия – Въздигане на хляба“. Той включва изложение на обредни хлябове с кюстендилските читалища, работилници за замесване на хляб с Младежкия център в Кюстендил.

От 11.00 часа до 12.00 часа ще има етнографско представяне на културното наследство. От 13.00 часа стартира артистичният пърформанс "От шевицата до хляба“. В него участие ще вземат школата "Новите майстори“, трио "Идна“, танцова формация "Партньори“ и кюстендилските читалища. В празничния концерт ще се представят формация "Фолкарт“, фолклорна група "Шевица“, фолклорна група "Гайтанче“ и акордеонен квартет "Фолкакорд“.

Община Кюстендил и Архиерейско наместничество - Кюстендил, със съдействието на Софийска Света митрополия, канят жителите и гостите на града на осемнадесетото издание на културния форум "Панагия – Въздигане на хляба“, посветен на най-светлия женски празник в православния календар – Успение на Пресвета Богородица.

