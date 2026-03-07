ЗАРЕЖДАНЕ...
Цветя и усмивки за дамите в Кюстендил
Нежни като пролетни лалета, с усмивки и внимание, те подаряваха цветя на преминаващите жени и създаваха истинско празнично настроение на площада. Красотата и добротата им превърнаха жеста в символ на уважение и признателност към всички жени.
Към тях се присъедини и кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който поздрави дамите по повод Международния ден на жената и им пожела здраве, щастие и вдъхновение. Той изрази благодарност за силата, грижата и топлината, които жените носят в семейството и обществото.
