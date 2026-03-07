Сподели close
В навечерието на 8 март участничките в един от най – старите конкурси за красота в България – "Девойка Кюстендилска пролет“ внесоха пролетно настроение в центъра на Кюстендил, като зарадваха дамите с цвете и топло пожелание, предаде ФОКУС.

Нежни като пролетни лалета, с усмивки и внимание, те подаряваха цветя на преминаващите жени и създаваха истинско празнично настроение на площада. Красотата и добротата им превърнаха жеста в символ на уважение и признателност към всички жени.

Към тях се присъедини и кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който поздрави дамите по повод Международния ден на жената и им пожела здраве, щастие и вдъхновение. Той изрази благодарност за силата, грижата и топлината, които жените носят в семейството и обществото.