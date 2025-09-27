ЗАРЕЖДАНЕ...
|Цветове, вкусове и традиции в Кюстендил
Паралелно с изложението, също от 11.00 часа, започват и специални събития за най-малките – творчески ателиета, работилници и забавни анимации, които ще радват децата и ще ги потопят в духа на празника по един достъпен и весел начин.
В 12.00 часа официален старт на празника ще даде кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който ще приветства всички гости и участници. Веднага след това Институтът по земеделие в Кюстендил ще представи разнообразие от местни сортове ябълки – емблематичен плод за региона.
По същото време на сцената ще започне и фолклорен празник с участието на самодейни състави и изпълнители от региона, които ще създадат пъстра музикална и танцова атмосфера в центъра на града.
Посетителите ще могат да се насладят на разходка по улицата на занаятите "Живите места в Кюстендилско“, да разгледат базар на местни производители, както и да посетят специално обособена зона за храни и напитки, където ги очакват традиционни и съвременни кулинарни изкушения. За отдих и почивка е обособен и уютен кът за релакс.
Кулминацията на празничния ден ще бъде вечерният концерт, който започва в 20.00 часа. На сцената ще излязат Тино, Роби и Криско, които ще превърнат централния площад в танцуваща сцена, заредена с много ритъм, емоции и настроение.
