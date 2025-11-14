Регионалният исторически музей – Кюстендил отвори врати за редовната си месечна детска работилница, предаде. Този месец малките посетители имат възможност да се запознаят с един от най-старите български занаяти – опинчарството.Заниманията се провеждат днес и утре от 14.00 до 17.00 часа в Детския музеен кът. В рамките на инициативата децата ще изработят цървули от предварително подготвени материали – еко кожа, канапен конец и върви.Темата на работилницата е вдъхновена от събитията по време на Сръбско-българската война (ноември 1885 г.), когато българските войници проявяват решителност и героизъм въпреки трудностите. Цървулите, с които мнозина тогава тръгват на бой, напомнят за силата и смелостта, живеещи във всеки човек.Работилницата предлага забавно и образователно преживяване, което запознава децата с българските традиции и история и им дава възможност да отнесат у дома сувенир, изработен със собствените им ръце.