В Сандански ще се проведе Великденски благотворителен базар, който съчетава празнично настроение с важна социална кауза. Събитието започва в 16:30 часа на площад "България“ и обещава да събере десетки жители и гости на града.

Посетителите ще имат възможност да се насладят на разнообразие от ръчно изработени великденски сувенири, декорации и тематични изделия, създадени с много старание и въображение. Атмосферата ще бъде допълнена от празнична програма, подготвена от децата на ДГ "Здравец“, които ще внесат още повече настроение и усмивки.

Събитието има благотворителен характер – всички събрани средства от базара ще бъдат насочени към обновяване на детска площадка в града. Част от инициативата включва и създаването на специално пространство за игра, предназначено за деца със специални потребности.

Организаторите отправят покана към всички жители и гости на Сандански да се включат в празника и да подкрепят каузата. С всяка направена покупка участниците ще допринесат за по-добра и достъпна среда за най-малките.