Читалище в кюстендилското Краище с вековен юбилей
Автор: Венцислав Илчев 14:13
© Фокус
Архив
Читалище "Христо Ботев“ в село Горановци отбелязва 100 години от създаването си, предаде "Фокус“. По този повод, на 20 септември от 12.00 часа, ще бъде организиран голям празник. Началото на самодейната институция, която вече век съхранява българщината, е поставено през 1925 година под името "Просвета“. През годините развива активна дейност и са създадени хор, танцов състав и театрална група.

Към читалището е създаден музеят " Бит и култура на XX век“, посветен на бита на хората и разположен на открито. В него могат да бъдат видени всички сечива, които са използвали мъжете при работа на полето, както и подредба за традиционната за този край каща. Представено е и тъкачеството. Дейност, с която са се занимавали жените през зимните месеци.

Читалището ежегодно организира разнообразни събития, насочени към подрастващото поколение, а целта е да ги запознае с бита и традициите от региона.






