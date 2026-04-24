Кюстендил дава старт на Европейската седмица на младежта. За ФОКУС от читалище "Братство" съобщиха, че инициативите ще продължат до 1 май под егидата на Европейската комисия. Събитието се организира на всеки две години с цел да насърчи активното гражданство и участието на младите хора в обществения живот на Европа.

В Кюстендил читалище "Братство 1869“, в качеството си на част от мрежата "Евродеск“, ще отбележи седмицата с мащабна информационна среща. Събитието е насочено към ученици и младежи от общината, като по време на него ще бъдат популяризирани ключови инициативи като програма "Еразъм+“, Европейския корпус за солидарност и DiscoverEU. Основен фокус ще бъде поставен върху възможностите за обучение, доброволчество и откриване на Европа.

Тазгодишното издание на Европейската седмица на младежта е посветено на солидарността и справедливостта. В рамките на кампанията се честват и 30 години организирано доброволчество в Европа чрез специална изложба, която представя личните истории на европейци, допринесли за положителна промяна в обществото. Целта е ЕС да стане по-близък до младите хора на възраст между 16 и 35 години, като се представят успешни практики и ценностите на съюза.

Официалното откриване на кампанията се провежда днес в Европейския парламент в Брюксел, където над 1000 участници се събират за серия от дискусии и обмени. Събитието, организирано съвместно от Европейската комисия и Европейския парламент, цели да даде глас на идеите на новото поколение и да подчертае значението на програмите, създадени специално за неговото развитие.