Читалище "Братство 1869“ – Кюстендил е сред организациите с одобрен проект и сключен договор по процедура "Изграждане на мрежа от дигитални клубове“, предаде. Дейността се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инициативата NextGenerationEU в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.Основната цел на програмата е да подобри достъпа и качеството на обучението за пълнолетни граждани чрез създаване на мрежа от дигитални клубове във всички области на България.Новият дигитален клуб в читалище "Братство 1869“ ще бъде оборудван с шест модерни работни станции с безплатен интернет достъп. Посетителите ще имат възможност свободно да използват платформи за самообучение и електронни обучителни ресурси, включително инструменти за придобиване на дигитални умения.Проектът е насочен към широк кръг потребители, като приоритетно подпомага хора в неравностойно положение, които нямат редовен достъп до компютър и интернет – възрастни, жени, представители на ромската общност, лица в уязвими групи и други.Дейността на клуба ще започне в началото на 2026 г. в сградата на читалището, където ще бъде създадена достъпна, модерна и подкрепяща обучението среда.