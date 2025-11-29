ЗАРЕЖДАНЕ...
Читалище "Братство" – Кюстендил изгражда дигитален клуб
Основната цел на програмата е да подобри достъпа и качеството на обучението за пълнолетни граждани чрез създаване на мрежа от дигитални клубове във всички области на България.
Новият дигитален клуб в читалище "Братство 1869“ ще бъде оборудван с шест модерни работни станции с безплатен интернет достъп. Посетителите ще имат възможност свободно да използват платформи за самообучение и електронни обучителни ресурси, включително инструменти за придобиване на дигитални умения.
Проектът е насочен към широк кръг потребители, като приоритетно подпомага хора в неравностойно положение, които нямат редовен достъп до компютър и интернет – възрастни, жени, представители на ромската общност, лица в уязвими групи и други.
Дейността на клуба ще започне в началото на 2026 г. в сградата на читалището, където ще бъде създадена достъпна, модерна и подкрепяща обучението среда.
