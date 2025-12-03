Кюстендилски криминалисти са задържали двама мъже за притежание на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на. Акцията е проведена след предварително осъществени оперативни действия.В жилището на 31-годишен мъж в Кюстендил, при извършените процесуално-следствени действия, са открити кутия със суха зелена листна маса, четири банкови карти на различни титуляри, плик със съцветия и вакуумиран плик със суха листна маса. Иззетото количество е около 350 грама канабис, като видът на веществото е установен с полеви наркотест.Вторият задържан е 36-годишен мъж. При проверка на ул. "Медковец“ полицаите са иззели от него опаковка с вещество от вида HTC/MDMA. По двата случая са образувани досъдебни производства в Районно управление – Кюстендил и е уведомена прокуратурата.Паралелно с това двама мъже от Бобов дол и Дупница също са задържани за притежание на наркотични вещества.В Бобов дол, при извършени процесуални действия в жилището на 32-годишен мъж, е открит и иззет метален гриндер със суха зелена листна маса (канабис).В Дупница криминалистите са иззели от 22-годишен мъж три полиетиленови топчета с канабис при проверка на ул. "Драгой Болярин“.По двата случая са образувани досъдебни производства в РУ – Бобов дол и РУ – Дупница, като прокуратурата е уведомена.