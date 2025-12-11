Снощи дупнишки криминалисти задържаха четирима местни жители, извършили грабеж на 4000 лева от 59-годишен мъж, съобщиха от пресцентъра на. По първоначални данни извършителите са влезли в дома на жертвата и чрез употреба на насилие са взели парите.Сигналът за нападението е подаден в Районно управление – Дупница. Последвали незабавни оперативно-издирвателни и процесуални действия, в резултат на които час по-късно четиримата мъже – на 28, 40, 45 и 63 години – са задържани.По случая е образувано досъдебно производство, а работата продължава под надзора на прокурор.