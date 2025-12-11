ЗАРЕЖДАНЕ...
Четирима са задържани за грабеж на 4000 лева в Дупница
Сигналът за нападението е подаден в Районно управление – Дупница. Последвали незабавни оперативно-издирвателни и процесуални действия, в резултат на които час по-късно четиримата мъже – на 28, 40, 45 и 63 години – са задържани.
По случая е образувано досъдебно производство, а работата продължава под надзора на прокурор.
Петричанин вдигна полицията на крак! Съобщи, че са му откраднали 10 хил. евро, после ги намерил
Прокуратурата разследва смъртоносната катастрофа край Бобов дол
14:21 / 10.12.2025
Теснолинейката празнува! С радостни възгласи посрещнаха юбилейния...
17:30 / 09.12.2025
16-годишен талант от Разлог смая съгражданите си с невиждана коле...
17:08 / 09.12.2025
