Четирима души са пострадали при пътнотранспортно произшествие в Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на. Катастрофата е възникнала на кръстовището на улиците "Дондуков“ и "Цар Освободител“.Инцидентът е станал, след като 40-годишен водач е отнел предимството на друг лек автомобил, движещ се от село Ябълково в посока Кюстендил. В резултат на сблъсъка са пострадали водачът и пътниците в единия автомобил.На ранените е оказана медицинска помощ в кюстендилската болница. По превозните средства са нанесени материални щети.Пробите на водачите за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство, като е уведомена прокуратурата.