Четирима обраха къща в Разлог, единият от тях е непълнолетен. Това съобщиха от Областна дирекция на МВР - Благоевград.От полицията уточниха, че след получено съобщение от жител на град Разлог, че за времето от 15:00 часа на 09.02.2026 г. до 09:00 часа на 10.02.2026 г. е извършена кражба на около 75 метра меден захранващ кабел от новострояща се къща в град Разлог, от работещите по случая полицейски служители е установено, че съпричастни към извършеното деяние са 45-годишен мъж, две жени на 30 и 47 години и непълнолетен младеж, всички от град Разлог.По случая е образувано досъдебно производство.