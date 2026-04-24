Четирима народни представители от област Кюстендил ще влязат в новото Народно събрание, предаде ФОКУС. Окончателното разпределение на мандатите след парламентарния вот показва, че коалиция "Прогресивна България" ще разполага с двама депутати от региона в бъдещия парламент.

Първият мандат на победителите е за водача на листата Явор Гечев. Вторият народен избраник от същата партия е Ивайло Петров, който беше на трета позиция в листата, но успя да влезе в парламента благодарение на голям брой лични преференции.

Третият мандат в региона отива при коалиция ГЕРБ – СДС. Неин представител в Народното събрание отново ще бъде Христо Терзийски. Четвъртото място е за Движението за права и свободи, като депутатският мандат се печели от Николай Златарски.

ФОКУС припомня, че данните от вота показват убедителна победа за "Прогресивна България" в региона, където формацията събра 25 740 гласа, или 48.256% от доверието на избирателите. На втора позиция се нарежда коалиция ГЕРБ – СДС с резултат от 17.184% (9 166 гласа), а ДПС получи представителство с 2 290 събрани гласа (4.293%).