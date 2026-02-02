ЗАРЕЖДАНЕ...
Четири улици в Кюстендил преминават към нови съдове за смет
Промяната засяга домакинствата на улиците "Спартак“, "Чаталджа“, "Клокотница“ и "20-ти април“.
Досегашните контейнери за битов отпадък тип "бобър“ ще бъдат заменени с индивидуални кофи с вместимост 120 литра. Предвижда се всяко домакинство да получи по една кофа за битов отпадък.
Новите съдове ще бъдат предоставяни срещу подпис от член на съответното домакинство.
