Живущите на четири улици в Кюстендил ще трябва да подменят съдовете си за битов отпадък, предаде. Подмяната започва от днес и ще продължи до 6 февруари.Промяната засяга домакинствата на улиците "Спартак“, "Чаталджа“, "Клокотница“ и "20-ти април“.Досегашните контейнери за битов отпадък тип "бобър“ ще бъдат заменени с индивидуални кофи с вместимост 120 литра. Предвижда се всяко домакинство да получи по една кофа за битов отпадък.Новите съдове ще бъдат предоставяни срещу подпис от член на съответното домакинство.