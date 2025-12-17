ЗАРЕЖДАНЕ...
Четири пожара за денонощие в Кюстендилско
© Фокус
Пожар в навес в имот в село Жиленци е унищожил около 30 кв. м покривна конструкция, ламперия на съседна сграда, дограма и техника. Причините за възникването на пожара се изясняват от служители на Районното управление в Кюстендил. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.
Другият пожар е възникнал в гараж в село Червен брег и е причинен от късо съединение. Унищожени са котел на пелети с горелка, около един тон пелети и 20 кв. м изолация на къща. При инцидента няма пострадали хора.
