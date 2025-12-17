Четири пожара са гасили екипи на районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението“ в област Кюстендил през изминалото денонощие, съобщиха от пресцентъра на. Два от инцидентите са с материални щети.Пожар в навес в имот в село Жиленци е унищожил около 30 кв. м покривна конструкция, ламперия на съседна сграда, дограма и техника. Причините за възникването на пожара се изясняват от служители на Районното управление в Кюстендил. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.Другият пожар е възникнал в гараж в село Червен брег и е причинен от късо съединение. Унищожени са котел на пелети с горелка, около един тон пелети и 20 кв. м изолация на къща. При инцидента няма пострадали хора.