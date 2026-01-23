Четири пожара са ликвидирали пожарникарите от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Благоевград в последното деноноищие. Два от тях са били по-сериозни, информират от Областна дирекция на МВР - Благоевград.Вчера, около 08:10 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил на пътя между селата Огняново и Скребатно, община Гърмен. Погасен е от екип на РСПБЗН-Гоце Делчев. Нанесени са щети по двигателен отсек на автомобила. Вероятна причина за пожара е късо съединение.В същия ден, около 20:18 часа, е получен сигнал за пожар в къща в град Разлог. Погасен е от екип на РСПБЗН-Разлог. Изгоряло е домашно имущество. Вероятна причина за пожара е самозапалване на тиган.