Четири пожара за денонощие в Благоевградско
Вчера, около 08:10 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил на пътя между селата Огняново и Скребатно, община Гърмен. Погасен е от екип на РСПБЗН-Гоце Делчев. Нанесени са щети по двигателен отсек на автомобила. Вероятна причина за пожара е късо съединение.
В същия ден, около 20:18 часа, е получен сигнал за пожар в къща в град Разлог. Погасен е от екип на РСПБЗН-Разлог. Изгоряло е домашно имущество. Вероятна причина за пожара е самозапалване на тиган.
