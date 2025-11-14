Четири нови отделения и две нови медицински дейности са заложени в предложението за нова болница, която да обслужва населението на Петрич, Сандански, Кресна и Струмяни.Въз основа на направеното изложение, с оглед анализа от публично достъпните данни за състоянието на МБАЛ "ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“, БУЛФАРМА ООД чрез УМБАЛ "Софиямед“ ООД предлага реализирането на комплексна медицинска услуга, ситуирана на едно място.Предвижда се новата болница да бъде с капацитет до 700 болнични легла.Същевременно ще се реновират сегашните сгради на двата филиала – в Петрич и Сандански, които ще продължат да се ползват за медицинска дейност.Сегашните отделения по образна диагностика в двата филиала, с функциониращата в тях медицинска апаратура – скенери, рентгени и ядрено-магнитен резонанс, ще продължат да функционират и в двете бази, както досега. Те ще се преустроят в спешни и неотложни звена с 24-часова мобилност по нов модел на работа.Допълнително ще се разкрият центрове за долечение, физиотерапия и рехабилитация.В инвестиционното намерение за нова болница е заложено разкриване на две нови медицински дейности и четири нови отделения.Новите медицински дейности ще бъдат ендокринология и болести на оббяната и ревматология.Нови отделения ще са:- Медицинска онкология – диагностика и медикаментозно лечение на онкологични заболявания /химиотерапия/, което ще спести усилия, чакане, време и разходи за пътувания на пациентите, които се нуждаят от този вид лечение.- Неврохирургия;- Урология;- УНГ.Отделението по образна диагностика в новата болнична сграда ще е оборудвано с последно поколение апаратура – ядрено-магнитен резонанс, компютърен томограф и графично-скопичен рентгенов апарат, ехографи.Ще се повиши нивото на компетентност на всички останали отделения, съществуващи в настоящата МБАЛ "Югозападна болница“, и ще бъдат с по-голям брой легла.Чрез осигуряване на съвременна медицинска апаратура, както и квалифицирани медицински кадри, се гарантира навременна диагностика с адекватно и ефективно лечение на пациентите.