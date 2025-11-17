Масово четене, концерти и куклен театър предстоят тази седмица в Кюстендил, предаде. Богата програма е включена в общинския културен календар през следващите дни.От 17 до 21 ноември в Общинския драматичен театър ще се проведе маратон на детското представление "Детската градина на Златка“. Гостува Държавният куклен театър – Търговище.На 19 ноември от 19.00 часа в голямата зала на кюстендилския театър ще се състои концерт на Георги Христов.На 20 ноември от 18.00 часа в залата на Възрожденското училище ще се проведе лекцията "Защо ми викаш?“. Психологът Йорданка Дейчева ще гостува в Кюстендил по повод Деня на християнското семейство. Организатор на събитието е фондация "Врати към познанието“.На 21 ноември ще бъде отбелязан Денят на четенето. В Основно училище "Професор Марин Дринов“ ще се състои среща с писателката Цвета Бресничкова, която ще гостува и в Младежкия център от 14.00 часа. От 11.00 часа в учебното заведение ще бъде писателката Мария Маринова. Инициативите се организират от Регионалната библиотека "Емануил Попдимитров“.Също на 21 ноември, от 18.00 часа, във Възрожденското училище ще се проведе концерт по повод Деня на християнското семейство. Организатори са читалище "Братство“ и Архиерейското наместничество, със съдействието на Община Кюстендил.