|Частично затварят ключов участък в Кюстендил
От 7.30 до 16.00 часа ще бъде ограничено движението при кръстовището с улица "Пауталия“, където половината от пътното платно ще бъде затворено. Трафикът ще се осъществява в другата лента, като мястото ще бъде обозначено с пътни знаци.
Мярката се налага заради стартиралата реконструкция на магистралния водопровод за минерална вода в града. Шофьорите се призовават към повишено внимание при преминаване през участъка.
