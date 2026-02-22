ЗАРЕЖДАНЕ...
Частични избори за кмет в Бараково и Блажиево
© ФОКУС
Трима са кандидатите за кмет в Бараково. Гласуването се извършва в една избирателна секция. До момента са извършени две смени на членове на секционната избирателна комисия. Общинската избирателна комисия е разгледала две жалби.
Трима са и кандидатите за кмет в село Блажиево. Там е разкрита една избирателна секция. Извършена е една смяна на член на секционната избирателна комисия. В Общинската избирателна комисия – Бобошево не са постъпвали жалби и сигнали за нарушения.
На местните избори през 2023 година кметовете и в двете населени места бяха избрани още на първи тур. До провеждането на частичните избори днес се стигна след кончината на избраните тогава управници.
Още по темата
/
"Сух режим" в Бараково
21.02
Превеждат на община Сандански близо 300 000 лева от държавния бюджет, за да се разплати за разход от февруари
02.07
Още от категорията
/
Кметът на Банско при посрещането на Замфиров: Успехът в Милано–Кортина е резултат от дългогодишна целенасочена работа
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Още едно свлачище в Югозападна България
20:07 / 21.02.2026
"Сух режим" в Бараково
10:17 / 21.02.2026
Сигнали за поскъпване след въвеждането на еврото: В Рилския манас...
10:17 / 21.02.2026
Светиня за поклонение в Кюстендил
10:20 / 21.02.2026
"Бързи проверки" за работници без договори в Кюстендилско
16:19 / 20.02.2026
Полицейското управление в Кюстендил отчете по-висока разкриваемос...
15:53 / 20.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.