Частични избори за кмет се провеждат в село Бараково, община Кочериново, и в село Блажиево, община Бобошево, предадеТрима са кандидатите за кмет в Бараково. Гласуването се извършва в една избирателна секция. До момента са извършени две смени на членове на секционната избирателна комисия. Общинската избирателна комисия е разгледала две жалби.Трима са и кандидатите за кмет в село Блажиево. Там е разкрита една избирателна секция. Извършена е една смяна на член на секционната избирателна комисия. В Общинската избирателна комисия – Бобошево не са постъпвали жалби и сигнали за нарушения.На местните избори през 2023 година кметовете и в двете населени места бяха избрани още на първи тур. До провеждането на частичните избори днес се стигна след кончината на избраните тогава управници.