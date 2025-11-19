В периода от 20 ноември до 3 декември, в часовете от 08:30 часа до 17:00 часа ще бъде прекъснато водоподаването в част от град Симитли и село Черниче, съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград.Причината е реконструкция на уличен водопровод в кв. "Дрънкалица“ в град. В посочените дни и часови интервали без вода ще бъдат село Черниче, кв. "Дрънкалица" и част от ул. "Георги Димитров“( от пазара до КЦХ) - град Симитли.Препоръчва се на всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.От Ръководството на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Благоевград се извиняват за причиненото неудобство.